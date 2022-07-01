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В Кремле прокомментировали вопрос стоимости проекта «Сахалин-2» для продажи долей

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Фото: ТАСС/Петр Цырендоржиев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля прокомментировал вопрос стоимости проекта «Сахалин-2» для продажи долей.

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«Детали будут определяться правительством», — сказал он.

Песков также заявил, что Россия не видит оснований для остановки поставок сжиженного природного газа (СПГ) из-за смены оператора проекта «Сахалин-2».

Кроме того, он заверил, что за этим не последует национализация других компаний.

«Здесь не может быть какой-то общей тенденции. Каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться по отдельности», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Sakhalin Energy).

В документе подчеркивается, что угрозы национальным интересам и экономической безопасности России возникли по причине нарушения иностранными юридическими и физическими лицами соглашения по проекту «Сахалин-2».

1 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что указ Путина о проекте «Сахалин-2» не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Он добавил, что власти Японии будут внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа, а также обдумают дальнейшие шаги вместе с японскими энергетическими компаниями. Также премьер-министр напомнил, что запрет на поставки СПГ не входил в пакет санкций Японии.

До этого, 7 июня, в Японии заявили о желании сохранить участие национальных компаний в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они крайне важны для экономической безопасности страны. При этом закупки у «Сахалин-2» составляют 9% от общего объема импорта.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ. Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт этого ресурса из РФ.

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