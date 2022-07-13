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Япония попросит США и Австралию поставлять больше газа

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о намерении вновь обратиться к США и Австралии с просьбой увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и обеспечить стабильные поставки в его страну.

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«Я еще раз настоятельно потребую от США и Австралии нарастить производство и обеспечить стабильные поставки топлива, поскольку мировой рынок СПГ ужесточается после <начала российской спецоперации>», — цитирует Хагиуду агентство Reuters.

С такой просьбой японский министр планирует обратиться к министрам энергетики США и Австралии на встрече в Сиднее на текущей неделе.

Позднее Хагиуда отметил, что США и Австралия с пониманием отнеслись к позиции Японии по поставкам СПГ.

Президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото заявил, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в собственной энергетической отрасли.

30 июня президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

4 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что японские компании вряд ли уйдут из «Сахалина-2», поскольку заменить объемы газа, получаемые с проекта, Токио так просто не сможет.

Как подчеркнул Митрахович, Токио выгодно, чтобы этот проект продолжал работать, чтобы газ шел в Японию. В связи с этим эксперт допустил, что они согласятся на условия российского правительства и по-прежнему будут акционерами, но уже новой компании.

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