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Япония заявила о намерении отстаивать свою долю в «Сахалине-2»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Власти Японии рассчитывают сохранить свои права на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом в понедельник, 8 августа, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

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Он подчеркнул, что в Токио знают о распоряжении правительства РФ о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

«В настоящее время мы изучаем детали, от комментариев по поводу какого-либо влияния я бы воздержался. Вместе с тем в нашей политике сохранения прав и интересов в проекте не произошло никаких изменений», — сообщил Хагиуда.

Ранее, 5 августа, президент России Владимир Путин запретил инвесторам из недружественных стран покупать и продавать доли в стратегических предприятиях. Запрет на совершение сделок касается акций и долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденный указом от 2004 года.

Аналогичное решение принято и в отношении операций с долями участия в соглашениях о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» и Харьягинском СРП, а также с долями в компаниях — производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

При этом 30 июля Коити Хагиуда указал на то, что Япония заинтересована в сохранении доли в проекте «Сахалин-2» после решения РФ сделать оператором российское ООО. По его словам, Вашингтон был уведомлен об этом на переговорах глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2».

4 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что японские компании вряд ли уйдут из «Сахалина-2», поскольку заменить объемы газа, получаемые с проекта, Токио так просто не сможет.

Тогда же заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио планирует отстаивать свои интересы в «Сахалине-2». В местном правительстве указали на важность данного проекта для обеспечения жителей электроэнергией и газом. 3 июля президент компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

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