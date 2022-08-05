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Инвесторам из недружественных стран запретили продавать доли в стратегических предприятиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин запретил инвесторам из недружественных стран покупать и продавать доли в стратегических предприятиях. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации в пятницу, 5 августа.

Согласно документу, ограничительные меры будут действовать до 31 декабря текущего года, однако их могут продлить.

Запрет на совершение сделок касается акций и долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденный указом от 2004 года.

Аналогичное решение принято и в отношении операций с долями участия в соглашениях о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» и Харьягинском СРП, а также с долями в компаниях — производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Кроме того, ограничения касаются сделок с акциями производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии, компаний по переработке нефти и нефтяного сырья, кредитных организаций. Под запрет также попадают операции с долями пользователей морских и шельфовых участков недр и месторождений углеводородов (с извлекаемыми запасами не менее 20 млн т нефти, не менее 20 млрд кубов газа или не менее 35 млн т угля), урана, никеля, кобальта, меди, алмазов, золота и других.

Покупка или продажа долей в компаниях из перечня будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.

По мнению экспертов, решение президента о заморозке иностранных активов в России призвано защитить интересы отечественных компаний на случай экспроприации или национализации российских активов за рубежом. При этом собеседники «Известий» отметили, что российские власти не собираются отнимать принадлежащие иностранным компаниям доли в российских предприятиях и не запрещают зарубежным партнерам работать в России.

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