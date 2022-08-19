Японские компании подпишут новые контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»

Японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2». Об этом в пятницу, 19 августа, сообщила японская общенациональная газета Asahi Shimbun.

«Крайний срок нашего ответа близится, и мы уведомим [российскую сторону] о нашем намерении в ближайшее время заключить [новые] контракты», — сообщил источник издания.

Подчеркивается, что в японских компаниях нарастает обеспокоенность по поводу того, что условия контрактов на покупку СПГ впоследствии могут стать менее выгодными для японской стороны.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что ряд японских компаний получил официальное уведомление от России о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору.

Указ президента РФ Владимира Путина о создании общества с ограниченной ответственностью, которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» («Сахалин Энерджи»), был обнародован 30 июня. Зарубежные акционеры в течение месяца должны согласиться принять доли в новом ООО пропорционально долям в прежней компании. Mitsui и Mitsubishi имеют в проекте 12,5% и 10% соответственно. На Россию приходится 8,8% всего японского импорта сжиженного природного газа, практически весь газ идет с «Сахалина-2».

На новость о смене оператора нефтегазового проекта японцы отреагировали резко. При этом Япония заявила о планах сохранить права на участие в «Сахалине-2». Указывалось, что в Токио знают о распоряжении правительства РФ о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

8 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил «Известиям», что Япония не торопится выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», поскольку он обеспечивает почти 9% потребления газа этой страны и является для нее более важным, чем «Сахалин-1».

30 июня на официальном портале правовой информации опубликовали указ Путина о специальных мерах в топливно-энергетическом комплексе в связи с недружественными действиями иностранных государств. Именно тогда глава государства постановил создать общество с ограниченной ответственностью, которому были переданы все права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд».