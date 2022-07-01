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Японцы назвали указ Путина о «Сахалине-2» следствием западной политики Токио

Японцы предрекли своей стране бедность и нищету после указа Путина о «Сахалине-2»
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Японцы резко отреагировали на новость местного телеканала NHK об указе президента РФ Владимира Путина о смене оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи». Об этом стало известно в пятницу, 1 июля.

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В NHK, передавая эту новость, назвали решение российского лидера попыткой «встряхнуть» японскую сторону в связи с ужесточением антироссийских санкций.

Так, японцы в Twitter начали высказывать свое мнение касательно публикации. Большинство из них назвали шаг Москвы следствием неправильной политики Токио.

«А вы что думали? Вы будете вводить против России всё новые санкции и как ни в чем не бывало продолжать получать российский СПГ?» — отмечает пользователь соцсети с никнеймом HS1022.

Пользователь sydneyponchan указал, что от направленных на Россию санкций страдают и обычные граждане Японии, так как всё сказывается на экономике их страны.

«Позор [премьер-министру Японии Фумио] Кисиде! Ведь его родная Hiroshima Gas 50% своих поставок получала из России! Теперь земляки в Хиросиме скажут своему премьеру спасибо за повышение цен на энергию!» — написал hero_zeep.

«Япония первой начала ущемлять права России и наносить ей экономический вред. Если мы не откажемся от этих антироссийских санкций, сами погрузимся в бедность и нищету!» — указал hr_party_prc.

«Это естественный результат помутнения в мозгах, когда мы слепо плетемся в хвосте Европы и Америки. Точнее, Великобритании и США», — добавил еще один пользователь соцсети.

Ранее в пятницу Кисида заявил, что указ Путина о проекте «Сахалин-2» не означает, что поставки СПГ сразу прекратятся. Японский премьер отметил, что власти страны обдумают дальнейшие шаги вместе с японскими энергетическими компаниями.

Агентство Kyodo сообщило, что указ Путина по национализации проекта «Сахалин-2» может привести к росту цен на энергию в Японии.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал в беседе с «Известиями», что целью передачи в собственность РФ имущества компании «Сахалин Энерджи» — оператора проекта по производству СПГ «Сахалин-2» — является перевод предприятия с Бермудов в российскую юрисдикцию, чтобы уменьшить вероятность санкционного давления на компанию.

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