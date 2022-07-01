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В Японии предупредили о последствиях указа Путина по «Сахалину-2»

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Указ президента России Владимира Путина по национализации проекта «Сахалин-2» может привести к росту цен на энергию в Японии. Об этом в пятницу, 1 июля, говорится в материале агентства Kyodo.

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Несогласие акционеров с условиями указа приведет к выходу инвесторов из проекта. Отмечается, что японским компаниям Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. придется уйти из проекта, при том что их доля в «Сахалин-2» составляет 12,5% и 10% соответственно.

По данным агентства, около 9% импортируемого Японией сжиженного природного газа (СПГ) поступает из России, почти весь его поставляет «Сахалин-2». Из-за указа Путина страна может быть вынуждена закупать СПГ на рынке по более высоким ценам. В случае резкого подорожания газа вырастут цены и на энергию во всей стране, говорится в материале.

Днем ранее президент РФ подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (Sakhalin Energy).

В указе подчеркивается, что угрозы национальным интересам и экономической безопасности России возникли по причине нарушения иностранными юридическими и физическими лицами соглашения по проекту «Сахалин-2».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что указ Путина о проекте «Сахалин-2» не означает, что поставки сжиженного природного газа сразу прекратятся, дополняет «Газета.Ru». Он добавил, что власти страны обдумают дальнейшие шаги вместе с японскими энергетическими компаниями.

В свою очередь завкафедрой востоковедения МГИМО японист Дмитрий Стрельцов рассказал «Известиям», что Токио придерживается двойственной позиции. С одной стороны, Япония участвует в санкциях, с другой стороны, не выражала стремление или готовность уйти из «сахалинских» проектов и передать кому-то свою долю.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что все детали по проекту «Сахалин-2» будут определяться правительством РФ. Также он добавил, что Россия не видит оснований для остановки поставок СПГ из-за смены оператора проекта «Сахалин-2».

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