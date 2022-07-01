В МГИМО спрогнозировали действия Японии после указа Путина о «Сахалине-2»

Завкафедрой востоковедения МГИМО японист Дмитрий Стрельцов в пятницу, 1 июля, в беседе с «Известиями» рассказал о возможном решении Японии по участию в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» после указа президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере.

«Позиция Японии немного двойственная. С одной стороны, она участвует в санкциях и взяла курс на сокращение зависимости от России по импорту углеводородов, в частности, сокращению импорта нефти. Касательно газа принципиальных решений пока не принято, но Япония, конечно, учитывает позицию стран G7 по этому вопросу и следит за трендом на сокращение зависимости и от импорта российского газа», — указал эксперт.

С другой стороны, по словам Стрельцова, Япония в отличие от стран Европы пока не выражала стремление или готовность уйти из «сахалинских» проектов и передать кому-то свою долю. По его словам, доля Японии может быть передана лишь Китаю, что для Токио неприемлемо.

«Не думаю, что Япония сама будет отказываться от этой доли. Если ее поставят в безвыходную ситуацию, то, наверное, она на это пойдет. Но первой <…> она не станет действовать, исходя из прагматики», — заключил японист.

Накануне Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Sakhalin Energy).

В указе подчеркивается, что угрозы национальным интересам и экономической безопасности России возникли по причине нарушения иностранными юридическими и физическими лицами соглашения по проекту «Сахалин-2».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что все детали по проекту «Сахалин-2» будут определяться правительством РФ. Также он добавил, что Россия не видит оснований для остановки поставок сжиженного природного газа (СПГ) из-за смены оператора проекта «Сахалин-2».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что указ Путина о «Сахалине-2» не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Он добавил, что власти Японии будут внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа, а также обдумают дальнейшие шаги вместе с японскими энергетическими компаниями. Также премьер-министр напомнил, что запрет на поставки СПГ не входил в пакет санкций Японии.

До этого, 7 июня, в Японии заявили о желании сохранить участие национальных компаний в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они крайне важны для экономической безопасности страны. При этом закупки у «Сахалин-2» составляют 9% от общего объема импорта.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ. Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт этого ресурса из РФ.