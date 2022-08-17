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Японские компании уведомили о переводе «Сахалина-2» новому оператору

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Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
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Ряд японских компаний получили официальное уведомление от России о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору. Об этом 17 августа сообщает газета «Никкэй» со ссылкой на представителей корпораций.

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Отмечается, что представители Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co сообщили о получении соответствующего уведомления.

При этом Saibu Gas Co указала на то, что российская страна прислала «официальный запрос на подписание контракта с новой компанией», сейчас изучаются детали.

Указ президента РФ Владимира Путина о создании общества с ограниченной ответственностью (ООО), которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), был обнародован 30 июня.

Отмечалось, что «Сахалин Энерджи» будет передана в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

На новость о смене оператора нефтегазового проекта японцы отреагировали резко. Большинство из пользователей Сети, комментируя сообщение, назвали шаг Москвы следствием неправильной политики Токио.

При этом Япония заявила о планах сохранить права на участие в «Сахалине-2». Указывалось, что в Токио знают о распоряжении правительства РФ о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

Как заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович 8 августа, Япония не торопится выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», потому что он обеспечивает почти 9% потребления газа этой страны и является для нее более важным, чем «Сахалин-1».

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