Китаист рассказал о риске противостояния США и КНР

США с большим энтузиазмом втаскивают себя в противостояние с Китаем. Об этом 15 августа «Известиям» заявил замдиректора ИМЭМО РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов.

По его мнению, формирование нового идеологического противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира — плохой вариант из всех возможных.

«Складывается впечатление, что американцы вспомнили противостояние холодной войны, когда необходимо было использовать лозунги демократии, свободы, прав человека ради того, чтобы оказывать максимальное давление на оппонента. Судя по всему, сейчас происходит нечто подобное», — сказал Ломанов.

Эксперт отметил, что Вашингтон настолько сильно заряжен антикитайской риторикой и идеологией противостояния, что любые призывы к здравомыслию и сдержанности принимает как недопустимую уступчивость перед лицом китайских коммунистов.

«Америка хочет продемонстрировать, что она хозяин в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион. — Ред.), что она может позволить всё, что захочет, не прислушиваясь к мнению других стран, в том числе Китая. Но Китай уже не тот, каким он был десятилетия назад, когда он готов был идти на большие уступки, молчать о своих интересах только ради того, чтобы создать благоприятные условия для партнерства с США», — заявил Ломанов.

Ранее в этот день официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что использование США Тайваня с целью взять под контроль Китай обречено на провал. Он также отметил, что новый визит представителей конгресса США на Тайвань нарушает принцип «одного Китая», а также суверенитет и территориальную целостность Китая.

14 августа делегация конгресса США прилетела на Тайвань, где на следующий день встретилась с главой администрации Цай Инвэнь. До этого, 12 августа, представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

Между тем министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И предостерег, что враждовать с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это бесперспективно и добром не кончится. Дипломат указал, что нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи Тайваня.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.