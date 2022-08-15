В МИД КНР указали на провал плана США взять под контроль Китай через Тайвань

Использование США Тайваня с целью взять под контроль Китай обречено на провал. Об этом заявил 15 августа официальный представитель министерства обороны Китайской Народной Республики (КНР) У Цянь.

«Мы предупреждаем США и Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал. Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству», — заявил У Цянь. Его слова приводятся в официальном аккаунте ведомства в WeChat.

Представитель минобороны Китая отметил, что новый визит представителей конгресса США на Тайвань нарушает принцип «одного Китая», а также суверенитет и территориальную целостность КНР.

«[Этот визит]подает неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», полностью обнажает лицо США как разрушителя мира и стабильность в Тайваньском проливе», — сказал У Цянь.

В минобороны КНР также указали, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ «на сговор Тайваня и США».

Ранее в понедельник агентство Associated Press сообщило, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретилась 15 августа с представителями конгресса США.

По информации агентства, на Тайвань прибыли сенатор Эд Марки и члены палаты представителей из Демократической партии. Ожидается, что ключевыми темами встречи станут инвестиции в важнейшую полупроводниковую промышленность Тайваня и снижение «напряженности» в Тайваньском проливе.

12 августа министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И предостерег, что враждовать с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это бесперспективно и добром не кончится. Дипломат указал, что нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела 2 августа в Тайбэй, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились лишь в конце 1980-х годов.