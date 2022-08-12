Пекин предостерег США от борьбы с 1,4 млрд китайцев

Министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И заявил, что враждовать с народом, численностью более 1,4 млрд человек бесперспективно и добром не кончится. Об этом в пятницу, 12 августа, он заявил местным СМИ на брифинге.

Глава МИД КНР ответил на вопрос о ситуации с Тайванем и визитом туда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, отметив, что ее посещение острова было устроено с одной целью — «создать политическую провокацию и напряженность в Тайваньском проливе».

Ван И повторил в очередной раз: Китай своевременно сообщал и разъяснял свою позицию по данному вопросу американской стороне, решительно защищал национальный суверенитет и отстаивал свои законные права и интересы.

«США выпустили ложную информацию, чтобы оправдать визит Пелоси. Мы сразу указали, что ее действия — крайне вопиющи и серьезно нарушают принцип «одного Китая», подрывают суверенитет страны и серьезно попирают нормы международных отношений. Нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет. Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев — бесполезна и никогда не закончится хорошо», — сказал дипломат.

Ван И добавил, что предложение Китая получило широкий отклик и поддержку. Россия, Камбоджа, Лаос, Индонезия, Бруней, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бангладеш, Греция, Турция, Новая Зеландия и другие страны на двусторонних и многосторонних встречах дали понять, что придерживаются политики «одного Китая» и являются сторонниками мирной и стабильной обстановки в регионе.

«3 августа G7 ложно заявила, что контрмеры Китая привели к эскалации напряженности. На встрече мы развеяли их заблуждения, подчеркнув, что ответные меры Китая оправданы, разумны, необходимы и уместны. Не Китай меняет статус-кво в Тайваньском проливе, а Соединенные Штаты Америки, которые пытаются использовать Тайвань для контроля над Китаем», — подчеркнул министр.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Тайвань является частью Китая, но несколько десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.