КНР обвинила США в перекладывании ответственности за ситуацию на Тайване

Пекин выступает против перекладывания ответственности за кризис, который создали США, а затем начали искать оправдания своим поступкам. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил официальный представитель минобороны Китая У Цянь.

«США полностью спровоцировали и единолично создали нынешнюю напряженную ситуацию в Тайваньском проливе, и поэтому американская сторона должна нести полную ответственность за серьезные последствия», — сказал он.

По его словам, это произошло после визита спикера палаты конгресса США Нэнси Пелоси.

У Цянь подчеркнул, что контрмеры Китая стали необходимым предупреждением в ответ на провокации США и Тайваня.

Накануне глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И заявил, что США спланировали визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань с целью создания кризиса на полуострове для наращивания военного присутствия в регионе.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Поездка стала первым официальным визитом на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Пекин выразил Вашингтону решительный протест относительно визита политика. МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны.

Также Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, остановлены переговоры по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.