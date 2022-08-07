В МИД Китая обвинили США в создании тайваньского кризиса

США спланировали визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань с целью создания кризиса на полуострове для наращивания военного присутствия в регионе. Об этом заявил 7 августа глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И.

«США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов. Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе», — отметил Ван И.

Он также подчеркнул, что эти события «требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия».

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Поездка стала первым официальным визитом на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Пекин выразил Вашингтону решительный протест относительно визита политика. МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны.

Также Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, остановлены переговоры по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.