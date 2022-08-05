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Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников после визита на Тайвань

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Фото: REUTERS/Taiwan Ministry of Foreign Affairs
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Китай введет санкции против спикера палаты представителей американского конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников после визита на Тайвань. Об этом 5 августа сообщил МИД КНР.

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«Пелоси посетила Тайвань несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в заявлении ведомства.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону решительный протест и пообещал ответные меры.

4 августа Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США осуждают пуски баллистических ракет НОАК.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал визит Пелоси на Тайвань ненужной провокацией, а маневры КНР вокруг острова — суверенным правом.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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