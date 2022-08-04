США осудили ракетные пуски КНР после поездки Пелоси на Тайвань

США осуждают пуски баллистических ракет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что ракетные войска НОАК выпустили 11 ракет к прилегающей к острову акватории.

«Мы осуждаем эти действия, они безответственны и противоречат нашей давней цели поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в регионе», — сказал Кирби.

По его словам, США готовы к тому, что решит сделать Пекин. При этом он отметил, что Соединенные Штаты Америки не хотят кризиса и не стремятся к нему.

«Министр [обороны США Ллойд] Остин сегодня распорядился, чтобы авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения оставались [у Тайваня] с тем, чтобы следить за ситуацией», — заключил Кирби.

Ранее в этот день профессор Академии национальной обороны НОАК, генерал-майор Мэн Сянцин сообщил, что баллистические ракеты НОАК впервые в истории пролетели над Тайванем.

В четверг стало известно, что войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне.

Учения стали ответной реакцией на визит на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и продлятся до 7 августа. Минобороны Тайваня назвало учения, проводимые КНР, психологическим запугиванием граждан.

На фоне напряженности вокруг Тайваня США отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Соответствующее распоряжение вынес министр обороны США Ллойд Остин. Военно-воздушные силы США планировали совершить испытательный пуск с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Пелоси прибыла на остров 2 августа. Она назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова Китаю, однако в то же время оказывают поддержку тайваньским властям, в том числе поставками оружия.