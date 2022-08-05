Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений

Власти Китайской Народной Республики (КНР) объявили о прекращении совместной работы и отмене ряда механизмов сотрудничества с США из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй на этой неделе. Об этом говорится в пресс-релизе МИД КНР.

Как следует из опубликованного документа, Китай отменил двустороннюю встречу с представителем Пентагона. Кроме того, была прекращена работа линии прямой связи на уровне между региональными военными командованиями и остановлено сотрудничество в рамках механизма обеспечения безопасности на море.

Помимо этого, согласно публикации, Китай приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией.

Отдельно отмечается, что сотрудничество двух стран по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью будет отменено.

Отношения США и КНР обострились 2 августа на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее поездка стала первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону решительный протест и пообещал ответные меры. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

4 августа, в ответ на визит Пелоси на Тайвань, КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.