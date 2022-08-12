США сообщили о планах углублять связи с Тайванем

США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. Об этом сообщил в пятницу, 12 августа, представитель администрации Белого дома.

«Она будет анонсирована в ближайшие дни», — заявил представитель администрации на брифинге.

При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские официальные лица готовят встречу главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в ноябре. Встреча, по данным источников, может произойти на полях саммитов G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В тот же день министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И предостерег, что враждовать с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это бесперспективно и добром не кончится. Дипломат указал, что нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Тайвань является частью Китая, но несколько десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.