WSJ узнала о подготовке КНР встречи Си Цзиньпина с Джо Байденом в ноябре

Китайские официальные лица готовят встречу главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в ноябре. Об этом сообщила 12 августа газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, встреча может произойти на полях саммитов G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Однако планирование этой части зарубежной поездки Си Цзиньпина находится еще на ранней стадии и будет корректироваться.

5 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что линии связи между Пекином и Вашингтоном остаются открытыми, однако информации о предстоящих телефонных переговорах государственных лидеров пока нет.

Вместе с тем Кирби отметил, что американская сторона не исключает возможность встречи Байдена с Си Цзиньпином.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Она прибыла на остров 2 августа, несмотря на многочисленные предостережения Китая воздержаться от подобного шага. Ее визит вызвал бурную реакцию в мировом сообществе, особенно в Пекине. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Пекин выразил Вашингтону решительный протест относительно визита политика. МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны.

Также Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, остановлены переговоры по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью.