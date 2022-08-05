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В США заявили об отсутствии планов по контакту Байдена с лидером КНР

Представитель Совета нацбезопасности США Кирби: президент Байден пока не планирует связываться с Си Цзиньпином
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Линии связи между Пекином и Вашингтоном остаются открытыми, однако информации о телефонных переговорах государственных лидеров пока нет. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби.

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«Мне нечего сказать относительно планов президента [США]. <...> Если звонок будет верным шагом, уверен, президент [Джо] Байден это сделает», — объяснил он, выступая на брифинге в Белом доме.

Вместе с тем Кирби отметил, что американская сторона не исключает возможность встречи главы Соединенных Штатов с председателем Си Цзиньпином.

Накануне стало известно, что Вашингтон был вынужден принять срочные меры, чтобы избежать эскалации в отношениях с КНР на фоне визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Так, план действий американских властей предполагал в числе прочего анонимные встречи между официальными лицами США и их коллегами в посольстве Китая в Вашингтоне.

Китайская сторона негативно восприняла визит Пелоси на Тайвань. Так, в среду, 3 августа, посол КНР во Франции Лю Шайе обвинил США в усилении напряженности в регионе.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров днем ранее. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, в свою очередь, что Пекин применит все возможные контрмеры в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

В США между тем считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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