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МИД Китая пообещал решительные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань
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МИД Китая пообещал решительные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань

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Фото: ТАСС/EPA
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Китайские власти применят все возможные контрмеры в ответ на визит спикера палаты представителя конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 3 августа.

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«Пелоси посетила Тайвань, невзирая на настойчивые протесты Китая. Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказала она на брифинге.

Чуньин не стала уточнять, о каких мерах идет речь, добавив, что американская сторона и сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, несут ответственность за все последствия.

Накануне на фоне визита Пелоси на Тайвань в Китайской Народной Республике сообщили о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Известно, что 2 августа уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Минобороны Тайваня осудило учения Китая около острова, назвав их целью «психологическое запугивание граждан».

МИД Китая при этом выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Ведомство в очередной раз призвало Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров во вторник. Она назвала свой визит свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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