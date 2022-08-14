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Делегация конгресса США прилетела на Тайвань
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Делегация конгресса США прилетела на Тайвань

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Фото: Global Look Press/Karsten Wrobel
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Делегация конгресса США прилетела на Тайвань. Об этом 14 августа сообщил МИД Тайваня в Twitter и опубликовал фотографии встречи политиков.

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По данным американского института на Тайване, законодатели во главе с сенатором Эдом Марки прибыли на остров в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Предполагается, что они обсудят с представителями тайбэйской администрации двусторонние отношения, региональную безопасность и глобальные цепочки поставок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит США на Тайвань. Она иронично предположила, что американская делегация прилетела для того, чтобы забрать что-то, что забыла на острове спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в рамках визита 2 августа.

«Чтобы забрать то, что там забыла Пелоси?» — написала дипломат в Telegram-канале.

Как ранее заявлял экс-помощник государственного секретаря США по вопросам стран Восточной Азии и тихоокеанского региона Курт Кемпбелл, США будут «продолжать летать, плавать и действовать там, где позволяет международное право».

«... и это включает в себя проведение стандартных воздушных и морских транзитов через Тайваньский пролив в ближайшие несколько недель. И мы обеспечим, чтобы наше присутствие, позиция и учения объясняли более провокационное и дестабилизирующее поведение Китая с целью направить ситуацию в западной части Тихого океана к большей стабильности», — сказал он.

12 августа представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

В тот же день министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И предостерег, что враждовать с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это бесперспективно и добром не кончится. Дипломат указал, что нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

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