В Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата

Власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщило 12 августа «Радио и телевидение Черногории» со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что такое решение было принято властями Черногории из-за якобы действий с его стороны, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Также указано, что послу России в Черногории Владиславу Масленикову уже вручили официальную ноту. Имя дипломата, которого объявили персоной нон грата, не указано. Известно, что он должен покинуть страну в течение семи дней.

2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что высланных Западом дипломатов РФ переводят на более приоритетные направления. Она отметила, что на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

Так, 7 апреля власти Черногории объявили о высылке четырех российских дипломатов. В марте власти Черногории выслали еще одного российского дипломата. Свое решение они тогда объяснили тем, его действия якобы противоречили Женевской конвенции. В ответ на это Россия выслала сотрудника посольства Черногории в Москве.

Масленников еще в апреле отмечал, что Черногория фактически приносит свои отношения с РФ в жертву перспективе вступления в Евросоюз (ЕС) в будущем.