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В России за сутки зафиксировали 11 515 новых случаев COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России с 27 по 28 июля зафиксировали 11 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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При этом, число ежесуточных госпитализаций сократилось на 8,4% в сравнении с предыдущим показателем в 1628 и достигло 1491. Подтвержден 41 летальный исход.

«<…> выписано в связи с выздоровлением 5 018 человек, на 1,9% меньше по сравнению с 27 июля», — добавили в ведомстве.

Накануне замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о выявлении семи случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «Кентавр» на территории России.

Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет, добавила Пшеничная.

21 июля замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19 в связи с наблюдаемым ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией. У получивших ранее дозу препарата течение болезни проходит легче.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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