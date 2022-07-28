В России за сутки зафиксировали 11 515 новых случаев COVID-19

В России с 27 по 28 июля зафиксировали 11 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

При этом, число ежесуточных госпитализаций сократилось на 8,4% в сравнении с предыдущим показателем в 1628 и достигло 1491. Подтвержден 41 летальный исход.

«<…> выписано в связи с выздоровлением 5 018 человек, на 1,9% меньше по сравнению с 27 июля», — добавили в ведомстве.

Накануне замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о выявлении семи случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «Кентавр» на территории России.

Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет, добавила Пшеничная.

21 июля замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19 в связи с наблюдаемым ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией. У получивших ранее дозу препарата течение болезни проходит легче.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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