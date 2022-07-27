Эпидемиолог оценила необходимость введения ограничений в России из-за COVID-19

Необходимости в возобновлении ограничений из-за COVID-19 на федеральном уровне нет, заявила 27 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются», — сказала она журналистам.

Эксперт также отметила, что в сезон отпусков следует бережно относиться к своему здоровью, и рекомендовала использовать маску при первых признаках недомогания.

«Перемена климата, часовых поясов часто приводила к повышению уязвимости организма к различным инфекционным агентам. Поэтому сейчас, в сезон отпусков, надо по-прежнему бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Рекомендуется использовать маску при первых признаках недомогания», — заключила Пшеничная.

25 июля директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник» эффективна в том числе от подварианта «Омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75 («Кентавр»).

До этого, 21 июля, замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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