В Минздраве РФ порекомендовали россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19

Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий в четверг, 21 июля, порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19.

Он подчеркнул, что сейчас в России наблюдается рост случаев COVID-19. По словам Плутницкого, течение болезни проходит более легко у вакцинированных ранее граждан.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки. Это очень важно!» — сказал он журналистам.

Плутницкий добавил, что особенно важно пройти ревакцинацию людям пожилого возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями.

Ранее в этот день профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что распространение подвида «Омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр» в России будет зависеть от темпов вакцинации. Инфекционист посоветовал россиянам лично заниматься профилактикой инфекционных заболеваний и стараться избегать лишних контактов.

19 июля Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявлены пять случаев подвида «Кентавр» штамма «Омикрон». У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет.

За день до этого стало известно, что в России за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%. За сутки в стране были госпитализированы 575 заболевших. Днем ранее выявили 705 случаев.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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