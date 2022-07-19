В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»

Специалисты Роспотребнадзора выявили пять случаев подварианта ВА.2.75 («Кентавр») штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 19 июля сообщила в ходе селекторного совещания с регионами глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По ее словам, материал отобран в июле Москве.

«У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — отметила она.

Как добавила Попова, за две недели к линии BA.1 геноварианта «Омикрон» отнесено 1,85% от общего количества отобранных материалов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%. К геноварианту «Дельта» отнесли 0,73% материалов.

Накануне стало известно, что в России за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%. За сутки в стране были госпитализированы 575 заболевших. Днем ранее выявили 705 случаев.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.