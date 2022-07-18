Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась за неделю на 30%

В России за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что число госпитализаций увеличилось в 44 регионах, а заболеваемость выросла в 68 регионах.

Число подтвержденных случаев заболевания за сутки выросло на 4548, количество летальных исходов выросло на 35.

Количество случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2531 против 2483 днем ранее, до 17 911 340.

За сутки в стране были госпитализированы 575 заболевших. Днем ранее выявили 705 случаев, уточняет НСН. Число госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 22, еще в 23 ситуация не изменилась. Топ заболеваемости по регионам не изменился: Москва, Санкт-Петербург и Московская область, пишет Pravda.Ru.

Ранее 18 июля микробиолог и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев назвал неэффективность созданных против ранних штаммов коронавируса вакцин как причину новой вспышки заболеваемости в мире. Он пояснил, что вакцины были созданы при «уханьском» штамме, что снижает их эффективность при столкновении с «Омикроном», пишет «Москва 24». Он уточнил, что поменялся «особенно поверхностный S-белок вируса, поэтому вакцина не работает так эффективно», пишет «Ридус».

Также в этот день главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал в интервью «Известиям», что штамм «Омикрон» может быть вытеснен при появлении более агрессивного варианта коронавируса или другой опасной инфекции. Предсказать появление новых штаммов или заболеваний сложно, добавил Сапронов, однако эпидемиологическую обстановку необходимо постоянно мониторить.

15 июля пресс-служба Минздрава сообщила, что в России наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по COVID-19. В ведомстве добавили, что медучреждения, ранее перепрофилированные для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, в большинстве регионов вернулись к работе по основному профилю.

10 июля 2022 года коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что стало максимумом с 13 февраля текущего года, сообщает сайт kp.ru.

Как отмечает Life.ru, 7 июля иммунолог Николай Крючков предупредил о возможном возвращении коронавируса осенью. По его словам, увеличения случаев заболевания стоит ожидать в сентябре или октябре.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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