Врач раскрыл условия исчезновения штамма «Омикрон»

Штамм «Омикрон» может быть вытеснен при появлении более агрессивного варианта коронавируса или другой опасной инфекции, рассказал в интервью «Известиям» главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов.

«Омикрон» может быть вытеснен при появлении нового возбудителя или при появлении другого генотипа коронавируса, который будет обладать еще большей способностью к заражению и вытеснит все остальные материнские штаммы», — сказал он.

Предсказать появление новых штаммов или заболеваний сложно, добавил Сапронов, однако эпидемиологическую обстановку необходимо постоянно мониторить.

«Мы должны мониторить эти изменения и быть готовыми к возможному приходу высокопатогенного генотипа вируса», — пояснил инфекционист.

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