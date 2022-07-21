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Врач спрогнозировал темпы распространения штамма COVID-19 «Кентавр» в РФ

Инфекционист Малышев: распространение «Омикрон»-штамма «Кентавр» по России будет зависеть от вакцинации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Распространение подвида «Омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр» в России будет зависеть от темпов вакцинации. Такое мнение высказал ТАСС профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

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В интервью эксперта спросили, может ли этот подвид штамма широко распространиться по стране.

«Это всё от нас зависит — как вакцинироваться будем, это раз. Во-вторых, меры индивидуальной и общественной профилактики», — ответил он.

Говоря о том, какие меры нужно предпринять россиянам, чтобы защититься от заболевания, Малышев подчеркнул необходимость вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Инфекционист посоветовал россиянам лично заниматься профилактикой инфекционных заболеваний и стараться избегать лишних контактов.

«Маски сейчас только по желанию, и там, где плохая вентиляция, много народа, большая скученность, — вот там лучше, конечно, носить [их] », — заключил он.

Накануне, 20 июля, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, чем опасен новый подвид COVID-19 «Кентавр».

По его словам, в зоне риска находятся люди старше 60 лет, больные диабетом I и II типа, а также люди с пересаженными органами, принимающие соответствующие препараты, люди с хроническими заболеваниями внутренних органов и те, кто до сих пор не вакцинировался и не переболел.

Ранее, 19 июля, Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявлены пять случаев подвида «Кентавр» штамма «Омикрон». У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет, пишет НСН.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной и необходимости в возобновлении каких-либо ограничений нет, пишет «Москва 24».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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