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Вирусолог объяснил опасность нового подвида COVID-19 «Кентавр»

Вирусолог Нетесов объяснил, чем опасен новый подвид COVID-19 «Кентавр»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, чем опасен новый подвид COVID-19 «Кентавр».

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В беседе с «Пятым каналом» во вторник, 19 июля, вирусолог объяснил, что про новый вид речи не идет, это субвариант «Омикрон»-штамма, который, судя по всему, передается легче, чем предшественник. Нетесов отметил, что пока трудно говорить о том, как люди будут переносить его, но есть надежда на то, что окажется он слабее предшественника.

Академик РАН напомнил, что штаммы «альфа», «бета», «гамма», «дельта» представляли эволюцию исходного уханьского штамма, пишет сайт kp.ru. от самого легко передаваемого произошли субварианты, с которыми человечество уже сталкивалось.

Специалист подчеркнул, что «Кентавра», как и предшественника, стоит встречать теми же противоэпидемиологическими мерами. По его словам, в зоне риска находятся люди старше 60 лет, больные диабетом I и II типа, а также люди с пересаженными органами, принимающие соответствующие препараты, люди с хроническими заболеваниями внутренних органов и те, кто до сих пор не вакцинировался и не переболел.

Нетесов призвал не затягивать с вакцинацией и избегать общественных мест. Также он посоветовал не забывать про маски.

Ранее 19 июля Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявлены пять случаев подвида «Кентавр» штамма «Омикрон». У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет, пишет НСН.

Уточняется, что материал для исследования был отобран в июле, уточняет телеканал «360». За две недели к линии BA.1 геноварианта «Омикрон» отнесено 1,85% от общего количества отобранных материалов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%. К геноварианту «Дельта» отнесли 0,73% материалов.

В ведомстве добавили, что рост количества выявляемых в России случаев заражения COVID-19 связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма, при этом вызванное подвариантами BA.4/BA.5 заболевание зачастую протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания, сообщает телеканал «Звезда».

В ведомстве добавили, что по итогам 28-й недели 2022 года в России зарегистрировано 29 тыс. 536 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 20,13 на 100 тыс. населения, что на 30,2% выше, чем на прошлой неделе, и на 25,9% выше, чем в среднем за последние четыре недели, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной и необходимости в возобновлении каких-либо ограничений нет, пишет «Москва 24».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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