Эпидемиолог заявил об эффективности «Спутника» от штамма «Кентавр»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник» эффективна в том числе от подварианта «Омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75 («Кентавр»), заявил 25 июля директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

«Спутник» направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются, с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса», — сказал Шестопалов ТАСС.

Нет необходимости менять вакцину, подчеркнул эпидемиолог.

Он добавил, что выявление вариантов и подвариантов коронавируса необходимо для отслеживания его распространения и генетической изменчивости.

Поэтому с медицинской точки зрения нет необходимости определять конкретный штамм, заявил эксперт.

По мнению Шестопалова, новая коронавирусная инфекция уже становится сезонным заболеванием, требующим, подобно гриппу, вирусологического контроля.

Он уточнил, что, если летальность коронавируса снизится, он станет еще одним вирусом, циркулирующим в системе острых респираторных заболеваний (ОРЗ).

«В диагноз ОРЗ входят порядка десятка инфекций: аденовирусы, коронавирусы, бокавирусы, и в этой структуре на сегодняшний день уже было четыре коронавируса. Будет еще один», — резюмировал Шестопалов.

Ранее, 21 июля, замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19. Он подчеркнул, что сейчас в России наблюдается рост случаев заболеваемости COVID-19. По словам Плутницкого, течение болезни проходит более легко у вакцинированных ранее граждан.

В этот же день профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что распространение подвида «Омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр» в России будет зависеть от темпов вакцинации. Инфекционист посоветовал россиянам лично заниматься профилактикой инфекционных заболеваний и стараться избегать лишних контактов.

18 июля стало известно, что в России за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%. За сутки в стране были госпитализированы 575 заболевших. Днем ранее выявили 705 случаев.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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