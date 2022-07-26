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Палитра ощущений: легкий COVID-19 нарушает способности к рисованию

Как когнитивные проблемы влияют на навыки вождения и ориентирования на местности
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Примерно у четверти людей, легко переболевших COVID-19, есть нарушения, касающиеся способностей к рисованию, выяснили зарубежные ученые. Подобные когнитивные проблемы также влияют на навыки вождения и ориентирования на местности. Лечить такие нарушения можно и нужно, а своевременная диагностика позволит найти более эффективные схемы терапии, считают эксперты.

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Нарисуй это немедленно

Даже выздоровев после тяжелого COVID-19, многие люди сталкиваются когнитивными осложнениями после. Однако с нервно-психическими проблемами могут столкнуться и те, кто переболел коронавирусом в легкой форме. Об этом свидетельствует исследование коллектива ученых из Бразилии (Федеральный университет Минас-Жерайса, Институт Рене Рашу, Федеральный университет Валес-ду-Жекитиньона и Мукури). Как сообщала ВОЗ в начале года, тяжесть COVID-19 у 80% людей как раз ниже средней.

В исследование включили случаи более 300 пациентов, болевших коронавирусом в легкой форме. Их обследовали в среднем через четыре месяца после положительного ПЦР на SARS-CoV-2.

Сначала ученые оценивали психическое здоровье и историю неврологических симптомов людей с помощью онлайн-опросов и особых шкал. Затем провели анализ крови, МРТ и позитронно-эмиссионную томографию головного мозга. После участников осмотрели офтальмолог и невролог.

Чуть больше половины участников сообщили о субъективных ежедневных проблемах с мышлением или памятью, 39% — о сложностях с суждением и 34% — с запоминанием времени встреч.

Палитра ощущений
фигура Рея-Остеррица

Копия комплексной фигуры Рея-Остеррица, выполненная так, как это сделал бы ребенок

Фото: commons.wikimedia.org/garrondo
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Но главное, что насторожило ученых, — около четверти участников демонстрировали плохие результаты при прохождении так называемого теста комплексной фигуры Рея-Остеррица. Для сравнения: в группе не болевших COVID-19 людей с зданием плохо справляется примерно 6%. Это нейропсихологическая методика, в которой испытуемого сначала просят срисовать изображение, а затем воспроизвести его по памяти. Вообще такие проблемы характерны для пожилых людей, но средний возраст людей в исследовании был около 38 лет.

Также в плазме крови у людей с когнитивными нарушениями наблюдался повышенный уровень 11 биомаркеров воспаления по сравнению с контрольной группой. Причем чем более выражены были нарушения теста Рея-Остерицца, тем выше был уровень этих биомаркеров.

«Примерно у четверти пациентов с легким течением COVID-19 мы обнаружили специфический зрительно-конструктивный дефицит, который был связан с изменениями в молекулярной и структурной картине мозга», — заявили авторы работы.

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Они считают, что наблюдаемые когнитивные нарушения не могут быть объяснены проблемами со зрением или психикой, всему виной — только коронавирусная инфекция.

Прекратили художества

Зрительно-пространственное восприятие — это способность оценивать положение одного объекта по отношении к другому или его отдельных деталей относительно друг друга, оно определяет ориентацию человека в двух- и трехмерном пространстве, пояснила аспирант кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Юлия Евсютина.

Нарушение этой когнитивной функции обычно определяется как трудность в использовании зрительной и пространственной информации для руководства сложным поведением, определения пространственных признаков — величины, удаленности, направленности, расположения объектов, оно характеризуется нарушением способности собирать части в целый объект, — уточнила врач. — Предполагается, что когнитивный дефицит, развивающийся после перенесенной коронавирусной инфекции связан с нейровоспалительной нагрузкой и изменением метаболизма в различных областях головного мозга.

Палитра ощущений
управление
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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«Художественные» последствия COVID-19 могут повлиять на работу не только представителей искусства. Зрительно-пространственное восприятие тесно связано с разными аспектами повседневной жизни, такими как ориентация на местности, планирование, способность учиться, навыки решения различных задач, вождение транспорта, рисование, пояснила Юлия Евсютина.

— Когнитивные симптомы после COVID-19, в отличие от признаков, связанных с другими вирусными заболеваниями, наблюдаются и у пациентов с легким течением и имеют некоторые нетипичные черты, — подтвердила врач-невролог сети «СМ-Клиника» Кристина Семина. — Тщательная диагностика и оценка этих нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, может позволить разработать наиболее эффективные схемы терапии.

Хотя многие легкие симптомы постковида сами проходят в среднем через шесть-восемь месяцев, медики всё же советуют обратиться за помощью.

— Как минимум, нужно пройти медицинское обследование. Также важно устроить себе хороший отдых санаторного типа, — рекомендовал эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет» (NeuroNet) Владимир Конышев.

По его словам, для восстановления когнитивной сферы также важно избавиться от стрессов и далее подключать тренировки для мозга на внимание, память, мышление, в зависимости от того, что пострадало сильнее и какие из этих дефицитов неприятнее для профессиональной деятельности.

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