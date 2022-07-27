В России зафиксировали семь случаев заболевания штаммом COVID-19 «Кентавр»

Семь случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «Кентавр» выявлено в России. Об этом 27 июля журналистам сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причем преобладает BA.5. А вот доля BA.2.75 («Кентавр») пока незначительна — всего семь случаев на всю страну», — сказала она.

Пшеничная подчеркнула, что рост заболеваемости COVID-19 в стране не такой стремительный, как был в январе.

«По мнению ряда зарубежных ученых, это связано с тем, что у тех, кто переболел первыми вариантами «Омикрона», сохранились антитела, которые пока защищают и от новых подвариантов», — отметила она.

Кроме того, по ее словам, новые подварианты «Омикрона» вызывают болезнь, течение которой по тяжести сопоставимо с ОРВИ.

Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет, добавила Пшеничная.

Роспотребнадзор сообщил о первых заболевших подвариантом ВА.2.75 («Кентавр») штамма коронавируса «Омикрон» 19 июля. Всего было зарегистрировано пять случаев в Москве.

Вирусолог Алексей Аграновский 26 июля рассказал, что ревакцинация от COVID-19 может защитить от тяжелых случаев течения заболевания, даже при заражении подвариантом «Кентавр». Он отметил, что штаммы группы «Омикрон» вызывают более легкие формы заболевания, но в некоторых случаях тем не менее возможно и тяжелое прохождение заболевания.

В стране продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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