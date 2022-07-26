Вирусолог рассказал о возможности прививки защитить от штамма «Кентавр»

Ревакцинация от коронавируса может защитить от тяжелых случаев течения заболевания, даже при заражении новыми подвариантами «Омикрон»-штамма, такими как «Кентавр». Об этом вирусолог Алексей Аграновский рассказал во вторник, 26 июля.

«Сейчас идут штаммы группы «Омикрон», которые вызывают более легкие формы COVID-19, но в некоторых случаях тем не менее возможны и тяжелые случаи, чтобы от них уйти — лучше сделать прививку», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, на сегодняшний день самой эффективной и безопасной в России остается вакцина «Спутник V».

«Она в достаточной степени эффективна даже против штаммов типа «Омикрон – Кентавр» и других, которые частично уходят от антител, которые образуются в ответ на болезнь, вызываемую предыдущими штаммами, или вакцину», — подчеркнул он.

Ранее в этот день вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды при новых штаммах невозможно. Для того чтобы убедиться — простуда это или коронавирус, — необходимо сдать тест.

Накануне ученый заявил, что в мире возобновился рост заболеваемости COVID-19 и это будет продолжаться где-то месяц, передает RT.

В тот же день врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что тест-систем на определение штамма коронавируса «Кентавр» в Москве достаточно, пишет Life.Ru. По его словам, доля заболевших штаммом коронавируса «Кентавр» в столице незначительная, так как преобладают BA.4 и BA.5.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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