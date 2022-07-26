Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Мир
В ФРГ сообщили о поставке Украине РСЗО Mars II и трех самоходных гаубиц
Мир
В Европарламенте признали бесперспективность антироссийских санкций
Экономика
Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству
Политика
В Госдуме заявили об истощении ЕС в возможности введения антироссийских санкций
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске
Мир
Экс-глав МИД и минюста Украины объявили в международный розыск
Мир
СМИ увидели признаки скорой отставки Байдена
Наука
«Роскосмос» показал проект российской орбитальной станции
Мир
В минобороны КНР пообещали жесткий ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
В Израиле заявили о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы
Сюжет:

Вирусолог рассказал о возможности прививки защитить от штамма «Кентавр»

Вирусолог Аграновский рассказал о возможности прививки защитить от штамма «Кентавр»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ревакцинация от коронавируса может защитить от тяжелых случаев течения заболевания, даже при заражении новыми подвариантами «Омикрон»-штамма, такими как «Кентавр». Об этом вирусолог Алексей Аграновский рассказал во вторник, 26 июля.

Штамм такое: «Кентавр» выявили в Москве — что дальше
Ученые не исключают роста числа заражений COVID-19 на треть к началу августа

«Сейчас идут штаммы группы «Омикрон», которые вызывают более легкие формы COVID-19, но в некоторых случаях тем не менее возможны и тяжелые случаи, чтобы от них уйти — лучше сделать прививку», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, на сегодняшний день самой эффективной и безопасной в России остается вакцина «Спутник V».

«Она в достаточной степени эффективна даже против штаммов типа «Омикрон – Кентавр» и других, которые частично уходят от антител, которые образуются в ответ на болезнь, вызываемую предыдущими штаммами, или вакцину», — подчеркнул он.

Ранее в этот день вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды при новых штаммах невозможно. Для того чтобы убедиться — простуда это или коронавирус, — необходимо сдать тест.

Накануне ученый заявил, что в мире возобновился рост заболеваемости COVID-19 и это будет продолжаться где-то месяц, передает RT.

В тот же день врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что тест-систем на определение штамма коронавируса «Кентавр» в Москве достаточно, пишет Life.Ru. По его словам, доля заболевших штаммом коронавируса «Кентавр» в столице незначительная, так как преобладают BA.4 и BA.5.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022