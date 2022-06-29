США за 100 дней заморозили российских активов на $330 млрд

За последние 100 дней США заморозили или заблокировали $330 млрд российских активов. Об этом 29 июня сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов Америки.

«За 100 дней <...> заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и в экономических ресурсах на сумму более $30 млрд. Были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около $300 млрд», — сообщили в американском ведомстве.

В рамкой санкционной политики Запада, направленной против Москвы, российские активы замораживают и других странах. Так, например, 21 июня власти Ирландии заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады и вовсе одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

20 июня в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были депутат Госдумы и его жена.

27 мая палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

11 июня сообщалось, что Черногория заморозила 44 объекта недвижимости 34 граждан России.

До этого, 26 мая, стал известно, что ЕС на фоне антироссийских санкций с начала спецоперации РФ заморозил активы бизнесменов из России на сумму порядка €10 млрд. В начале апреля объем замороженных средств был €6,7 млрд. Так, всего за полтора месяца сумма поднялась на 1/3.

23 мая власти Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы поддержали изъятие замороженных российских активов, которые в дальнейшем пойдут на восстановление территории Украины. Такая инициатива рассматривалась Евросоюзем.

22 мая Австрия заморозила активы россиян в размере €254 млн на 97 счетах.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик удивился «абсолютно пещерному русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

28 апреля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российская сторона примет сопоставимые меры, если страны Запада начнут проводить конфискации имущества граждан. Он отметил, что Россия может расширить применение института конфискации по законодательству.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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