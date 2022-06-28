Генконсульство России в Варне приостановит работу

Консульский отдел посольства России в Болгарии и генконсульство в Варне приостанавливают работу, генконсульство в Русе закрывается.

«Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца. Все обратившиеся ранее в консульские службы России в Болгарии могут обращаться в посольство, когда его консульская служба восстановит свою работу», — сообщил ТАСС советник-посланник посольства России Филипп Воскресенский 28 июня.

Ранее в этот день посольство РФ в Болгарии сообщило, что после высылки дипломатов генконсульство России в Варне практически полностью осталось без действующих сотрудников.

Перед этим София объявила о выдворении 70 российских дипломатов и технического персонала посольства в городе Русе. В дипмиссии уточнили, что среди высылаемых лиц — советник-посланник России, генконсулы в Варне и Русе и директор культурно-информационного центра.

Премьер-министр республики Кирилл Петков выступил в парламенте с заявлением об «идентификации представителей посольства в качестве сотрудников специальных служб». При этом он добавил, что данный акт не несет в себе агрессивных мотивов по отношению к гражданам России.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал на то, что ответ России на высылку дипломатов из «благодарной» Болгарии «не за горами».

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно отмечала, что Россия рассматривает высылку своих дипломатов из Болгарии как провокацию.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и др. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.