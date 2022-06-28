Генконсульство России в Варне и Русе останется практически без сотрудников

После высылки дипломатов генконсульство России в Варне практически полностью осталось без действующих сотрудников. На это указало 28 июня посольство РФ в Болгарии.

Ранее в этот день София объявила о выдворении 70 российских дипломатов и технического персонала посольства в городе Русе.

В дипмиссии уточнили, что среди высылаемых лиц — советник-посланник России, генконсулы в Варне и Русе и директор культурно-информационного центра.

Премьер-министр республики Кирилл Петков выступил в парламенте с заявлением об «идентификации представителей посольства в качестве сотрудников специальных служб». При этом он добавил, что данный акт не несет в себе агрессивных мотивов по отношению к гражданам России.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал на то, что ответ России на высылку дипломатов из «благодарной» Болгарии «не за горами».

До этого, 1 апреля, Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря российского посольства в Софии. 18 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высланных российских дипломатов переводят на более приоритетные направления. По ее словам, на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер.

Кроме того, Захарова неоднократно отмечала, что Россия рассматривает высылку своих дипломатов из Болгарии как провокацию.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва в свою очередь принимает ответные меры.