Путин напомнил о тезисе «дома надежнее» и призвал инвестировать в России

Последние события подтвердили тезис о том, что дома надежнее. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ, говоря об инвестировании.

«Те, кто не захотел услышать этот посыл, на Западе потеряли миллионы долларов», — указал российский лидер.

Глава государства призвал «не наступать на грабли» и инвестировать в России.

«Аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом лично и неоднократно», — напомнил Путин.

Ранее Путин отметил, что США могут украсть чужие деньги, если им что-то не нравится в политике других стран.

Новость дополняется