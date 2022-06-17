Путин указал на возможность США украсть деньги других стран

США могут в любой момент украсть чужие деньги, если им что-то не нравится в политике какой-либо из стран. Об этом заявил 17 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«У стран возникает вопрос — а зачем обменивать товары на доллары и евро? Они могут быть украдены, конфискованы, если США что-то не понравится в политике этих стран», — заметил российский лидер.

14 июня сообщалось, что два крупнейших американских банка — JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию государственного долга России. Причиной соответствующего решения стало заявление администрации американского президента Джо Байдена о запрете инвесторам США приобретать российские активы.

7 июня профессор права в Университете Вирджинии Пол Стефан заявил «Известиям», что действующее законодательство США не дает права конфисковать активы российского Центробанка. По его словам, вряд ли изъять активы, принадлежащие российскому государству, у США получится и при помощи так называемого гражданского процесса — это влечет за собой обращение в суд и требует доказательств преступной деятельности.

10 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но есть технические ограничения.

Вопрос о якобы проблемах России с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая министр финансов Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.

В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Запад пытается создать в РФ рукотворный дефолт, однако по факту предпосылок к этому нет, так как у страны есть деньги для обслуживания госдолга.