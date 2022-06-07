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Эксперты заявили об отсутствии законных оснований для конфискации денег ЦБ РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Действующее законодательство США не дает права конфисковать активы российского Центробанка. Такое мнение «Известиям» высказал профессор права в Университете Вирджинии Пол Стефан.

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«Действующее законодательство не позволяет исполнительной власти США распоряжаться российскими госактивами до заключения соглашения с этим государством», — отметил эксперт.

По его словам, вряд ли изъять активы, принадлежащие российскому государству, у США получиться и при помощи так называемого гражданского процесса — это влечет за собой обращение в суд и требует доказательств преступной деятельности.

По этой логике, если с имуществом частных лиц из России доказать преступное происхождение денег, на которое оно якобы было приобретено, еще можно, то в случае с активами госпредприятий и, в частности, Центробанка это выглядит почти невероятным.

Схожую точку зрения «Известиям» изложил и профессор экономики Университета штата Мичиган Андрей Симонов.

«Нет, я не вижу, как эти средства могут быть конфискованы (а не заморожены). Единственный сценарий — это объявление войны между РФ и США. Другой сценарий — создание в России альтернативного правительства (как в Венесуэле). Я не рассматриваю последний сценарий как возможный», — сказал эксперт.

В общей сложности после начала российской спецоперации на Украине США и их союзники заморозили в своих банках более $300 млрд активов, принадлежащих ЦБ РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Средства хороши: почему США не могут отдать Украине деньги России

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