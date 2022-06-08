Песков обвинил Запад в попытке создать «рукотворный дефолт» в России

Страны Запада подталкивают Россию к искусственному дефолту. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, 8 июня.

«Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта Российской Федерации нет, причем нет абсолютно», — сказал представитель Кремля.

Он посоветовал журналистам уточнять связанную с механизмом выплат по внешним обязательствам информацию в Министерстве финансов, сообщается на сайте aif.ru.

Как следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года, внешний государственный долг России уменьшился на $2,6 млрд с начала года и составляет $57,147 млрд.

По сравнению с состоянием на 1 января текущего года — тогда объем госдолга составлял $59 702,0 млн, — к апрелю он сократился на $2 558,8 млн, или на 4,3%.

Ранее, 30 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство способно обслуживать внешний долг. Он также опроверг слухи о возможном дефолте в России, отметив, что каких-либо объективных причин для этого нет.

В прошлом месяце глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя планы США блокировать выплаты по российскому госдолгу, также подчеркивал, что заявления Запада о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности, добавив, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты, передает НСН.