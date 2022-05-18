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Силуанов отреагировал на планы США блокировать выплаты по госдолгу РФ

Силуанов: Россия не собирается объявлять дефолт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия не будет объявлять дефолт по долгу, потому как сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 18 мая.

Бонд платежом красен: Россия снова столкнется с риском дефолта 27 мая
Какие трудности могут возникнуть при проведении платежей по еврооблигациям

Он также отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел, при этом разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные ограничения, с которыми придется столкнуться стране.

Силуанов подчеркнул, что российская экономика не собирается закрываться и изолироваться. Помимо этого РФ продолжит проводить независимую политику.

Министр также выразил уверенность в том, что страна способна выдержать любые рестрикции Запада.

В ходе выступления глава Минфина заявил, что России удалось создать замену приостановившим работу на территории страны Visa и Mastercard.

Ранее в этот день сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. Так, минфин США планирует аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций. Она позволяет РФ продолжать производить выплаты по облигациям. В СМИ заявляли, что именно она помогла предотвратить дефолт по государственному долгу в стране. Один из источников агентства, однако, сообщил, что окончательное решение еще не принято.

5 мая сообщалось, что Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Еврооблигации «Россия-2026» выпущены в 2016 году с погашением в 2026-м на сумму $71,25 млн. Также на этот день назначен платеж по еврооблигациям «Россия-2036» (выпуск 2021 года), купон составит €26,5 млн.

При этом 25 мая истекает действие американской лицензии OFAC, которая позволяет американским гражданам получать платежи от российских госструктур — ЦБ РФ, Минфина, ФНБ, несмотря на санкции. Аналитики прогнозировали ситуацию, в которой Россия выплатит долг, но при этом американские кредиторы не получат денег, что может спровоцировать технический дефолт.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Министр также считает, что западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями. По его мнению, никто не застрахован от государственного пиратства Запада. Кроме того, Лавров отметил, что западники сегодня готовы противодействовать России до «последнего украинца».

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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