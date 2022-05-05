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Россия очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая

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Антон Силуанов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ближайший следующий платеж по внешнему долгу РФ предстоит 27 мая 2022 года, следует из документов Минфина, с которыми ознакомились «Известия». Необходимо будет заплатить купон по еврооблигациям «Россия-2026» (выпущены в 2016 году с погашением в 2026-м) на сумму $71,25 млн.

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По данным ведомства, на 27 мая также назначен платеж по еврооблигациям «Россия-2036» (выпуск 2021 года): купон составит €26,5 млн. В документах по еврооблигациям, выпущенным с 2018 года, заложена непосредственная возможность платить в рублях, заявлял в марте министр финансов Антон Силуанов.

Платеж по выпуску еврооблигаций с погашением в 2026 году можно осуществить в долларах США, а при отсутствии такой возможности допускается проведение операции в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках, уточнил «Известиям» ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. Он добавил, что платеж по выпуску «Россия-2036» можно осуществить в евро, долларах США, фунтах стерлингов, швейцарских франках, а также в российских рублях. Возможность использования нацвалюты предусмотрена в случае, если РФ «по независящим от нее причинам не в состоянии производить выплаты основного долга или процентах в любой из этих валют», уточнил эксперт.

До 4 мая Минфин РФ должен был сделать платежи по бондам с погашением в 2022 и 2024 годах общей суммой на $649,2 млн. По данным Bloomberg, держатели российского госдолга из зарубежных стран начали получать выплаты по двум выпускам еврооблигаций России, таким образом, страна избежала дефолта по внешнему долгу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Бонд платежом красен: Россия снова столкнется с риском дефолта 27 мая»

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