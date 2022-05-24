Минфин США отказался продлить лицензию на выплату внешнего долга РФ

Минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, она истечет 25 мая в 07:01 мск. Соответствующее официальное уведомление опубликовано 24 мая на сайте американского Министерства финансов.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <...>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск)», — говорится в уведомлении.

Лицензия OFAC разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Она была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

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О том, что в Штатах с большой вероятностью не продлят лицензию обслуживания Россией суверенного долга, заявила 18 мая глава американского министерства финансов Джанет Йеллен. Она заверила, что даже наступление технического дефолта для РФ не поменяет ситуацию полностью, потому что Россия в условиях санкций уже «отрезана от мирового рынка капитала».

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы.Он отметил, что Россия, в частности, исполнила в рублях все обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что администрация американского лидера Джо Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, то есть аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций.

С конца февраля страны Запада начали блокировку российских валютных резервов. Всего заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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