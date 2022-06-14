Bloomberg сообщил о приостановке двумя банками США операций по госдолгу России

Два крупнейших американских банка — JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию государственного долга России. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил портал Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняется в материале, причиной соответствующего решения стало заявление администрации американского президента Джо Байдена о запрете инвесторам США приобретать российские активы.

«В соответствии с обновленным руководством OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — Ред.) и сворачиванием деятельности Goldman Sachs в отношении России фирма больше не будет проводить определенную деятельность по формированию рынка, связанную с клиентами, в отношении российских организаций», — цитируется заявление банка в публикации.

10 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но есть технические ограничения.

Вопрос о якобы проблемах России с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая министр финансов Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.

В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Запад пытается создать в РФ рукотворный дефолт, однако по факту предпосылок к этому нет, так как у страны есть деньги для обслуживания госдолга.