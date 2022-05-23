Зеленский подписал закон о конфискации активов, поддерживающих спецоперацию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ в Донбассе. Об этом сообщил в понедельник, 23 мая, офис главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», принятый Верховной радой 12 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

По мнению Киева, документ позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет.

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«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины (так Киев называет спецоперацию РФ по защите жителей Донбасса. — Ред.), позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», — приводит слова Зеленского его офис.

Верховная рада приняла первый вариант этого закона 21 апреля, однако Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале. После принятия документа с поправками президент Украины подписал этот закон.

Ранее, 12 мая, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада одобрила закон, который даст возможность конфисковать по решению суда имущество поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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