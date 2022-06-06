В Госдуме предложили проанализировать вопрос дальнейшего членства РФ в ВТО

Глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил проанализировать преимущества и недостатки членства России во Всемирной торговой организации (ВТО) при нынешних геополитических реалиях. Об это он сообщил 6 июня в интервью «РИА Новости».

«Анализ ведется. Как вы знаете, ЛДПР довольно скептически относится к членству России в ВТО и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — Ред.). В марте депутаты фракции уже ставили вопрос о выходе России из ВТО. Россия долго — почти 17 лет — добивалась вступления в эту организацию, следуя в русле задач по улучшению инвестиционного климата и тенденциям экономической интеграции. Но сегодня геополитические реалии стали иными. Запад развязал настоящую экономическую войну против нас, причем противоправно, вероломно, сломав все международные нормы. Где была ВТО со всеми своими правилами? Здесь действительно есть вопросы. Есть вопросы и защиты интересов наших производителей и экспортеров. Всё это необходимо глубоко проанализировать на предмет оставшихся плюсов и минусов для нашей страны», — сообщил он.

Он добавил, что по поводу ВОЗ тоже есть вопросы, которые требуют анализа и, возможно, переосмысления.

«Двойные западные стандарты, политизированные и дискриминационные подходы. Мы все помним, какая вакханалия творилась вокруг наших вакцин против COVID-19. ВОЗ также совсем недавно приняла антироссийскую однобокую резолюцию по Украине», — сказал он.

РФ подписала протокол о вступлении в ВТО 15 апреля 1994 года, а присоединилась к ней только в 2012 году.

Еще в декабре 2021 года офис торгового представителя США (USTR) упрекнул Россию в якобы расширении госконтроля над экономикой из-за программы импортозамещения. Вашингтон обеспокоился тем, что Москва «продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства». В Кремле и МИД России заявляли, что страна не нарушает правила ВТО.

16 марта США выразили готовность к ужесточению антироссийских санкций в экономической сфере. На следующий день палата представителей одобрила инициативу по отзыву у РФ статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

21 марта фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Инициатива призвана защитить «национальные интересы страны», а также стать «самозащитой» в ответ на «санкционное давление» Запада.

Позднее, 20 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что незаконные санкции идут вразрез с принципами ВТО, поэтому Москва обновит стратегию своих действий в этой структуре. Кроме того, он указал на отсутствие оснований полагать, что поведение зарубежных стран по санкциям в отношении России принципиально изменится.

6 мая в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что страны, вводящие санкции против России, добиваются ее выхода из ВТО и делают это для изоляции государства от глобальной торговли. В ведомстве подчеркнули, что такие попытки блокируются и Россия была и останется ответственным участником международной торговой системы.

В свою очередь, ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил «Известиям», что Россия действительно спокойно может выходить из ВТО и при необходимости обсуждать дальнейшее сотрудничество с организацией, как и возможное возвращение в виде ее постоянного члена.

20 мая Путин поручил правительству РФ оценить меры ВТО по ограничению торговли со страной, а также представить предложения по обжалованию Россией этих мер в рамках организации и «по актуализации стратегии участия» России в ВТО.

Санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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