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Минэкономразвития назвало цель вводящих санкции против России стран

Минэкономразвития: страны, вводящие санкции против Москвы, добиваются выхода России из ВТО
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Фото: Global Look Press/Xu Jinquan
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Страны, вводящие санкции против Москвы, добиваются выхода РФ из Всемирной торговой организации (ВТО) и делают это для изоляции России от глобальной торговли. Об этом сказали «Известиям» в Минэкономразвития в пятницу, 6 мая.

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«Мы такие попытки блокируем. Россия была и останется ответственным участником международной торговой системы», — отметили в Минэкономразвития.

ВТО дает серьезные преференции для стран-участниц, напомнил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Григорий Остапкович. Например, речь идет о тарифных льготах в экспортно-импортных отношениях. Члены всемирной организации имеют возможность ввозить свою продукцию в другие страны, включенные в ВТО, без сборов.

Еще в декабре 2021 года офис торгпредства США упрекнул Россию в якобы расширении госконтроля над экономикой из-за программы импортозамещения. Вашингтон обеспокоился тем, что Москва «продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства». В Кремле и МИД России заявили, что страна не нарушает правила ВТО.

16 марта 2022 года США заявили о готовности ужесточать антироссийские санкции в экономической сфере. На следующий день палата представителей одобрила инициативу по отзыву у Российской Федерации статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

Санкции против России ввели некоторые страны Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. Незадолго до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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