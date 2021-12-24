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В МИД назвали маловероятными меры США по линии ВТО против России

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Замглавы МИД РФ Александр Панкин 24 декабря назвал маловероятными меры США по линии Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении России, так как страна не нарушает ее правил.

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«Ответных мер по линии ВТО против России не будет. Торговая политика нашей страны проводится в полном соответствии с правилами ВТО, мы ничего не нарушаем. Совсем недавно, в октябре, мы уже обсуждали американские претензии в ходе обзора торговой политики России в ВТО. Партнеры задали нам почти две сотни вопросов и получили на них исчерпывающие ответы», — рассказал он «РИА Новости».

По словам замминистра, сама система разрешения споров ВТО действует в ограниченном режиме, так как не работает апелляционный орган.

«Он уже споры не рассматривает года два, и не из-за пандемии. Дела скидывают туда, а решать некому. Положат кейс, а кейсов знаете сколько? Лежат. Ну это как судья болен, а когда выйдет на работу — неизвестно, если вообще выйдет», — указал Панкин.

Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась исключительно по вине властей США, «которые отказываются разблокировать работу апелляционной структуры».

21 декабря офис торгового представителя США (USTR) упрекнул РФ в якобы расширении государственного контроля над экономикой из-за программы импортозамещения. Власти США выразили обеспокоенность тем, что «Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства».

В Кремле не согласились с такой позицией США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не нарушает правила ВТО.

Как отметил в беседе с «Известиями» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, подобные заявления со стороны США являются верхом лицемерия. Он напомнил, что именно Вашингтон первым ввел санкции и нарушил нормы ВТО. Как обычно, США перекладывают с больной головы на здоровую, заключил зампред.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь также указала на то, что если кто-то и нарушал нормы Всемирной торговой организации, то это сами США и Евросоюз.

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